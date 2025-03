Eva Longoria nennt sich das "hässliche Entlein" der Familie

Eva Longoria (50) hat offen darüber gesprochen, dass sie sich als Kind nicht als schön empfunden hat. Im Gespräch bei der Today-Show erklärte die Schauspielerin, dass sie sich von ihren drei älteren Schwestern unterschied, die alle blond und ihrer Meinung nach deutlich hübscher waren. Um damit umzugehen, konzentrierte sie sich darauf, die "kluge und lustige" Schwester zu sein. "Ich bin in meiner Familie aufgefallen, weil ich das hässliche Entlein war", sagte Eva. Sie wuchs mit ihren Schwestern auf einer Ranch in Texas auf, wo sie die täglichen Aufgaben wie das Einsammeln von Eiern oder das Melken der Kühe übernahm.

Der Weg nach Hollywood gestaltete sich für Eva alles andere als geradlinig. Nach ihrem Schulabschluss studierte sie laut US Weekly Kinesiologie an der Texas A&M University, finanziert durch ein Preisgeld eines gewonnenen Schönheitswettbewerbs. Der Wettbewerb führte sie schließlich nach Los Angeles, wo sie die Schauspielerei für sich entdeckte. Ihren großen Durchbruch hatte Eva mit der Serie Desperate Housewives, die von 2004 bis 2012 ausgestrahlt wurde. Sie erzählte, wie überrascht ihre Mutter damals war, als sie erfuhr, dass ihre Tochter eine Hauptrolle in der Serie spiele: "Ich bin einer der Stars. Mama, ich werde jede Woche zu sehen sein", erinnerte sie sich lachend. Mittlerweile hat Eva längst internationale Bekanntheit erlangt und ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin und Regisseurin erfolgreich.

Abseits ihrer Karriere hat Eva auch privat ihr Glück gefunden. Die Schauspielerin ist seit 2016 mit dem Geschäftsmann José Bastón verheiratet, mit dem sie einen Sohn, den sechsjährigen Santiago, hat. Außerdem ist sie Stiefmutter von Josés drei Kindern aus einer früheren Ehe. Dabei sprach sie darüber, wie wichtig es ihr ist, Filme zu drehen, die auch ihre Familie genießen kann. Ihr neuestes Projekt, eine Roadtrip-Komödie, die von einer fröhlichen Latino-Familie handelt, liegt ihr besonders am Herzen. "Wenn wir Latinos im Fernsehen und in Filmen auftreten, geht es oft um unser Trauma", erklärte Eva: "Es ist also eine tolle Sache, in einem Film mitspielen zu können, der von Freude, Familie und einem anderen Leben handelt, als wir es normalerweise sehen."

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrer Familie

Getty Images Der Cast von "Schlimmer geht immer: Der Roadtrip" bei der Premiere im März 2025 in Los Angeles

