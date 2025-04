Eva Longoria präsentiert sich braun gebrannt im Leo-Bikini

Eva Longoria (50) zeigt sich auf Instagram von ihrer entspannten Seite. Die Schauspielerin, die mit der Serie Desperate Housewives weltberühmt wurde, veröffentlichte kürzlich Schnappschüsse, die sie in einem knappen Bikini mit Leopardenmuster zeigen. Dabei betont sie nicht nur ihre durchtrainierten Bauchmuskeln, sondern auch ihren Sommer-Glow, während sie die Sonne genießt. Die Aufnahmen entstanden offenbar nach der aufreibenden Premiere ihres neuesten Films "Alexander And The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip". Passend zu den sonnigen Vibes trug Eva eine schwarze Baseballcap ihres Unternehmens Tequila Casa Del Sol und versah ihren Post mit einer lockeren Botschaft: "Das Leben momentan".

Ihr neuestes Projekt, eine Familienkomödie und Fortsetzung des Films "Alexander And The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day" von 2014, ist mittlerweile auf Disney+ verfügbar. Zur Premiere des Films ließ sich Eva, die für ihren eleganten Stil bekannt ist, besonders in Szene setzen. Mit einem schulterfreien Kleid in Oliv- und Taupe-Tönen posierte sie nicht nur glamourös auf dem roten Teppich des El Capitan Theatre in Los Angeles, sondern auch spielerisch neben ihrem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, der ihr 2018 in Anerkennung ihrer TV-Arbeit verliehen wurde. Ihr Auftritt strahlte Understatement aus, mit nur minimalem Schmuck – neben ihrem Ehering trug sie lediglich einen weiteren goldenen Ring.

Privat bewegte sich Eva schon früh im Rampenlicht ihrer Familie, wie sie vor Kurzem im Interview verriet. Auf einer Pressetour erklärte sie, dass sie sich als Kind häufig mit ihren drei Schwestern verglichen gefühlt habe, die alle blond waren und dem typischen Schönheitsideal entsprachen. "Ich war nicht die Hübsche", erzählte sie im Gespräch mit Today und fügte humorvoll hinzu: "Ich war das hässliche kleine Entlein – und das ist dokumentiert." Statt sich davon entmutigen zu lassen, setzte sie auf Intelligenz und Humor, Eigenschaften, die sie schließlich zur Schauspielerei brachten. Heute nutzt sie ihre Plattform nicht nur für berufliche Erfolge, sondern auch, um Fans an persönlichen Momenten teilhaben zu lassen.

Getty Images Eva Longoria auf dem "Walk of Fame" im März 2025 in Los Angeles

Getty Images Eva Longoria auf der Global Gift Gala in Paris

