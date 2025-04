Eva Longoria gedenkt verstorbenem Papst Franziskus I.

Eva Longoria (50) hat dem kürzlich verstorbenen Papst Franziskus I. (✝88) auf Instagram Tribut gezollt und dabei eine besonders persönliche Geschichte geteilt. Die Schauspielerin schrieb in einem emotionalen Post: "Ruhe in Frieden, Eure Heiligkeit Papst Franziskus. Danke, dass Sie für viele von uns ein Verbündeter waren und sich für Marginalisierte eingesetzt haben. Ihr Mitgefühl, ihre Freundlichkeit und Bescheidenheit werden immer in Erinnerung bleiben." Die Bilder zeigen die Schauspielerin und ihren Ehemann José Bastón – sie halten die Hände des Pontifex und haben ihre Köpfe geneigt. Weitere Aufnahmen zeigen die drei in ein Gespräch vertieft.

In der Talkshow "Live With Kelly and Mark" verriet die ehemalige "Desperate Housewives"-Darstellerin, dass sie Papst Franziskus nur zwei Monate vor ihrer Hochzeit im Jahr 2016 persönlich getroffen habe. Auf einer Reise nach Rom habe ihr Ehemann, den sie liebevoll Pepe nennt, sie gefragt, ob sie den Papst treffen wolle. Eva berichtete lachend, dass sie extra die richtige spanische Begrüßung einstudiert habe. Immerhin sei Papst Franziskus der erste lateinamerikanische Pontifex gewesen und sie habe seine Muttersprache ehren wollen. Letztendlich habe sie vor Nervosität allerdings auf Englisch geantwortet und ihn mit: "Hallo, Eure Heiligkeit" begrüßt. Das Treffen sei ein bewegender Moment gewesen – inklusive päpstlicher Segnung ihrer bevorstehenden Ehe.

Neben ihrer Hommage an Papst Franziskus sprach Eva auch über ihre neuen Projekte und ihr Leben in Europa. Die Schauspielerin lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn Santiago inzwischen in Spanien und fühlt sich besonders zur südspanischen Region Andalusien hingezogen. Ihre spanischen Wurzeln und die Kultur des Landes stehen auch im Fokus ihrer neuen Serie "Searching for Spain", die Ende April auf CNN Premiere feiert. Darin begibt sich Eva auf eine kulinarische Pilgerreise durch Städte wie Madrid, Barcelona und Sevilla, um die Verbindung zu ihrem Heimatland und dessen reiche Küche zu erkunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Longoria, José Bastón und Sohn Santiago im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin