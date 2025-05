Kim Kardashian und Eva Longoria drehen neue Netflix-Komödie

Reality-Star Kim Kardashian (44) und Schauspielerin Eva Longoria (50) bündeln ihre Kräfte für ihr neuestes Projekt: den Netflix-Film "The Fifth Wheel" (dt.: Das fünfte Rad). In dem Streifen übernimmt Kim die Hauptrolle, während Eva Regie führt. Die gemeinsame Arbeit begann bereits Ende 2023 und inzwischen wurden laut Daily Mail auch erste Details bekannt: Kim soll die Rolle eines sprichwörtlichen "fünften Rads" inmitten eines weiblichen Ensembles spielen. Eva stellte ihr Können als Regisseurin bereits mehrfach unter Beweis, erhält aber mit Paula Pell und Janine Brito professionelle Unterstützung in Sachen Comedy.

Für Kim ist das Netflix-Projekt nicht ihre erste Arbeit vor der Kamera, aber es zeigt ihr stetiges Interesse an Schauspiel und Produktion. Während die Details zur Handlung von "The Fifth Wheel" noch nicht enthüllt wurden, wird betont, dass die Zusammenarbeit verschiedener starker Frauen im Mittelpunkt des Films steht – vor und hinter der Kamera. So ist neben Eva und Kim auch die Erfolgsproduzentin Jessica Elbaum an Bord. Zudem wird der Film von Gloria Sanchez Productions produziert – einer Firma, die sich auf Inhalte mit weiblichem Fokus spezialisiert hat.

Kim und Eva haben nicht nur beruflich, sondern auch privat eine gute Verbindung. So wurden beide kürzlich bei der Junggesellenparty von Lauren Sánchez (55), der Verlobten von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), gesehen. Kim musste in letzter Zeit viel verkraften: Sie kehrte kürzlich nach Los Angeles zurück, nachdem sie in Frankreich über den Raubüberfall in ihrem Pariser Hotel im Jahr 2016 ausgesagt hatte. Eva scheint hingegen voll in ihrer Regiearbeit bei "The Fifth Wheel" aufzugehen – ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere, die von vielseitigen Erfolgen als Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin geprägt ist.

Getty Images Kim Kardashian verlässt das Gericht in Paris im Mai 2025

Getty Images Eva Longoria auf dem "Walk of Fame" im März 2025 in Los Angeles

