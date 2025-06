Ganz verliebt: Eva Longoria und José knutschen im Meer

Eva Longoria (50) und ihr Ehemann José Bastón sorgten bei einem romantischen Strandbesuch in Marbella, Spanien, für Aufsehen. Am Dienstag zeigte das Paar offen seine Zuneigung, während es am Meer beim Turteln erwischt wurde. Auf Bildern, die Page Six vorliegen, zog Eva in einem orange-karierten Badeanzug mit tiefem Ausschnitt und offenem Rücken die Blicke auf sich, während José – nur in hellblauer Badehose und mit einer Halskette – seine Frau innig umarmte. Die Schauspielerin, bekannt aus "Desperate Housewives", genoss den Moment sichtlich: Ihr Lachen und die ausgetauschten Küsse machten deutlich, wie glücklich sie miteinander sind.

Bereits beim Ankommen am Strand wirkten die beiden ganz entspannt. Eva trug ein weißes Hemd und Jeansshorts über ihrem Badeanzug, während José in einem blauen Hemd und mit weißem Hut lässig auftrat. Der Aufenthalt war nicht nur ein romantischer Ausflug, sondern auch eine Rückkehr in ihre Wahlheimat. Eva, die seit 2023 ein Anwesen in Marbella besitzt, verbringt aus beruflichen Gründen zunehmend Zeit in Spanien. Ihr Haus im sonnigen Andalusien ist ein wahr gewordener Traum – mit Swimmingpool und großem Garten – ein Rückzugsort für sie, José und die ganze Familie.

Die Liebe von Eva und José ist über die Jahre hinweg noch gewachsen. Seit ihrer Hochzeit 2016 in Mexiko haben sie zahlreiche schöne Momente miteinander geteilt. Gemeinsam ziehen sie ihren Sohn Santiago (6) groß, der 2018 geboren wurde. Zudem ist Eva Stiefmutter von Josés drei Kindern aus seiner ersten Ehe. Marbella hat für die Familie schon lange eine besondere Bedeutung, wie Eva gegenüber Hello! Magazine verriet: "Als ich vor zwanzig Jahren zum ersten Mal nach Marbella kam, war es Liebe auf den ersten Blick. Ich sagte mir: 'Eines Tages werde ich hier leben.'"

Cordon Press / ActionPress Eva Longoria und ihr Mann José Bastón im Juli 2022

Instagram / evalongoria Eva Longoria und José Bastón mit ihrem Sohn Santiago

