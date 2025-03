Mit 50 Jahren: Eva Longoria bezaubert bei ihrer Filmpremiere

Desperate Housewives-Bekanntheit Eva Longoria (50) bezauberte bei der Premiere ihres neuen Films "Schlimmer geht immer: Der Roadtrip" in Los Angeles. Das Event fand am Mittwoch im berühmten El Capitan Theatre statt und Eva erschien in einem schulterfreien, olivgrünen Kleid von Marmar Halim. Neben Eva feierten laut DailyMail auch ihre Schauspielkollegen Jesse Garcia, Paulina Chávez (22) und Cheech Marin sowie Regisseur Marvin Lemus die kommende Veröffentlichung der Komödie, die ab dem 28. März auf Disney+ verfügbar sein wird. Während des Abends posierte die Schauspielerin sogar für ein Foto mit ihrem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und zeigte sich von ihrer gewohnt glamourösen Seite.

In der neuen Komödie übernimmt Eva die Rolle von Val Garcia, einer Mutter, die ihre Familie auf eine luxuriöse Reise nach Mexiko mitnimmt – ein Abenteuer, das schnell aus den Fugen gerät. Gemeinsam mit ihrem Film-Ehemann, gespielt von Jesse, und den weiteren Familienmitgliedern kämpft ihr Charakter mit unheilvollen Ereignissen und einer alten, verfluchten Statue. Die Premiere war jedoch nicht der einzige Termin für die vielbeschäftigte Schauspielerin. Bereits am Dienstag wurde Eva in Beverly Hills beim Abendessen mit ihrer langjährigen Freundin Lauren Sánchez (55) gesehen, die in diesem Sommer Jeff Bezos (61) heiraten wird.

Abseits von Film und Glitzerwelt gab die 50-Jährige auch persönliche Einblicke in ihr Leben. Im Interview mit Today sprach sie offen über ihre Kindheit in Texas als jüngste von vier Schwestern und erinnerte sich an die Ranch-Tage mit Hühnern und Kühen. Besonders bewegend war ihr Geständnis, dass sie sich als junges Mädchen oft als "hässliches Entlein" gefühlt habe, da ihre Schwestern blond gewesen seien und ihr Aussehen als hübscher gegolten habe. "Ich bin nicht die Hübsche, also werde ich die Lustige sein. Ich werde die Clevere sein", erklärte sie. Diese Erfahrungen hätten Eva geprägt und sie schließlich über Schönheitswettbewerbe nach Hollywood geführt, wo sie durch "Desperate Housewives" weltberühmt wurde. Heute balanciert sie erfolgreich Familie, Karriere und ihre Rolle als Inspiration für viele Fans.

Getty Images Eva Longoria auf dem "Walk of Fame" im März 2025 in Los Angeles

Getty Images Der Cast von "Schlimmer geht immer: Der Roadtrip" bei der Premiere im März 2025 in Los Angeles

