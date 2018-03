Kurviges Beach-Babe! Ashley Graham (30) gehört zu den erfolgreichsten Plus-Size-Models der Welt. Mit ihrem sexy Body erobert die Schönheit nicht nur die Laufstege echter Designer-Größen, sie hat es auch auf das Cover der Sports Illustrated geschafft. Wie solche heißen Aufnahmen entstehen, bekommen die Fans jetzt zu Gesicht! In Miami rekelt sich die Beauty am Strand von Miami, um ihre eigene Bademoden-Kollektion zu präsentieren!

Mit den Fotos beweist Ashley Graham einmal mehr: Sie weiß ihre Rundungen gut in Szene zu setzen! Egal, ob lässig an einen Oldtimer gelehnt oder im seichten Wasser liegend – die vollschlanke Schönheit lässt mit ihren Posen so manchen Männertraum wahr werden. In den verschiedenen Outfits zeigt sie, dass auch fülligere Frauen durchaus sexy Bademode tragen können.

Genau das ist Ashley auch besonders wichtig und steht im Vordergrund ihrer "Swimsuits For All"-Kampagne. Sie will die Ladys animieren, ihren Körper nicht zu verstecken. Vor dem Shooting in Miami war Ashley bereits zusammen mit Mama Lauren Graham (51) in Marokko unterwegs, um schicke Bilder für die Linie zu knipsen.

Splash News Ashley Graham beim Shooting in Miami Beach

Splash News Ashley Graham in Miami Beach

Instagram / theashleygraham Ashley Graham in Marokko

