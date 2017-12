Hallo, Wüstenpopo! Plus-Size-Model Ashley Graham (30) ist dafür bekannt, gerne zu zeigen, was sie hat: Ob im eleganten Dress auf dem roten Teppich der Fashion Awards oder gar im roten Badeanzug als Baywatch-Nixe – das Curvygirl versteht es, seine Kurven gekonnt in Szene zu setzen. Jetzt entzückt die Brünette sogar unter geradezu tierischen Bedingungen!

Für die Werbekampagne ihrer eigenen Bademodenkollektion "Swimsuits For All" bringt die Kurvenqueen derzeit in Marokko die Kameras zum Glühen. Im verspielten Badeanzug mit Leopardenmuster macht der Shootingstar der heißen Wüstensonne Konkurrenz. Zur Belohnung schwingt sich Ashley nach dem letzten Knips auf ein Kamel – und geizt auch auf ihrem orientalischen Weggefährten nicht mit ihren Reizen. In lediglich einem roten Bikini wagt die Amerikanerin einen Ritt. Trotz Mega-Aussicht auf eine Traumküste und Sand, so weit das Auge reicht, gebührt alle Aufmerksamkeit der knackigen und nur knapp umhüllten Kehrseite der Brünetten.