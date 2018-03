Für Victoria Swarovski (24) startete ihre persönliche Let's Dance-Moderations-Ära mit einer fiesen Klatsche. Für ihr Debüt als rechte Hand von Sprücheklopfer Daniel Hartwich (39) kassierte die Kristallerbin jede Menge Kritik. Mit unlustigen Sprüchen, ungewollten Versprechern und ihrer Unsicherheit konnte sie die Zuschauer einfach nicht catchen. In der zweiten Live-Show am vergangenen Freitag lief es für sie da schon deutlich besser – und das könnte einen ganz bestimmten Grund haben: Victoria erinnerte mit ihrem Verhalten plötzlich stark an ihre Vorgängerin Sylvie Meis (39)!

Neben den langen blonden Haaren, dem strahlenden Lächeln und der guten Laune, waren es vor allem Vickys neue Moves, die bei den Zuschauern für ein Dé­jà-vu gesorgt haben dürften. Das typische Meis'sche "Bleiben-Sie-dran-Bussi" vor der Werbepause, die ständige Knuddelei mit den Kandidaten und die versuchten Flirts mit der Jury – das alles erinnerte stark an die sympathische Holländerin.

Zahlreiche Netz-Kommentare hatten in der letzten Woche gezeigt: Das Publikum vermisst Sylvie schmerzlich. Sechs Jahre lang hatte die Niederländerin die Sendung moderiert und mit ihrer lockeren Art profimäßig durch die Freitagabende geführt. Ob sich Vicky in Anlehnung an die typische Art der 39-Jährigen jetzt tatsächlich ihren eigenen Platz in der Show sichern kann? Was meint ihr?

Franziska Krug / Getty Images Sylvie Meis und Victoria Swarovski bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2017 in Berlin

Andreas Rentz/GettyImages Victoria Swarovski und Joachim Llambi

Andreas Rentz/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Sylvie Meis und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

