US-TV-Comeback: Heidi Klum freut sich auf "Project Runway"

Heidi Klum (51) feiert ihr großes Comeback im US-Fernsehen. Nach einer achtjährigen Pause kehrt die Fashionikone zur beliebten Show "Project Runway" zurück, die sie bereits von 2004 bis 2017 moderierte. Damals wurde Heidi neunmal für einen Emmy nominiert und gewann 2013 die begehrte Auszeichnung gemeinsam mit ihrem damaligen Co-Moderator Tim Gunn (71). Ihre Rückkehr in der 21. Staffel, in der sie als Jurorin die Werke der Designer beurteilen wird, beschreibt die 51-Jährige jetzt gegenüber People als "wie nach Hause kommen".

In der Sendung dreht sich alles um talentierte Designer, die in kreativen Herausforderungen um den Sieg wetteifern und die Chance erhalten, ihre Kreationen bei der New York Fashion Week zu präsentieren. Heidi schätzt vor allem die Hingabe der Teilnehmer. "Es macht so viel Spaß, ihnen eine Plattform zu geben, auf der sie zeigen können, was sie draufhaben", betont sie begeistert. Trotz ihrer langen Pause fühlt sich die Germany's next Topmodel-Legende bestens vorbereitet: "Ich kann die Show mit geschlossenen Augen machen, auch wenn ich Kleidung beurteile. Ich liebe Fashion einfach so sehr, und ich finde es toll, wie interessiert die Designer sind und wie sehr sie sich darum reißen, einen Platz in der Modebranche zu bekommen." Kreative Regeln lehnt sie dabei strikt ab und setzt auf Individualität und freie Entfaltung.

In der 21. Staffel von "Project Runway" steht Heidi Klum nicht alleine vor der Kamera: Unterstützt wird sie von Modejournalistin Nina García (60), Kultdesigner Michael Kors, Stylist Law Roach und Christian Siriano (39), der aus der vierten Staffel der Show als Gewinner hervorging. Auf Tim Gunn, den langjährigen Mentor der Erfolgsshow, müssen die Fans allerdings verzichten – ihm wurde nur ein Gastauftritt angeboten, den er dankend ablehnte. Die insgesamt zehn Folgen der neuen Staffel werden ab dem 31. Juli wöchentlich auf Freeform, Disney+ und Hulu in den USA ausgestrahlt.

Getty Images Heidi Klum bei den 78. Filmfestspielen von Cannes 2025

Getty Images Tim Gunn, Michael Kors, Nina Garcia, Zac Posen und Heidi Klum in einer Episode von "Project Runway"

