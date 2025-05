Daniela Katzenberger denkt über "Let's Dance"-Teilnahme nach

Daniela Katzenberger (38) gibt ihren Fans neuen Grund zur Hoffnung: Seit Jahren wird der TV-Star immer wieder für die Show Let's Dance angefragt, hat dies jedoch stets mit einem klaren "Nein" abgelehnt. Doch nun lässt die TV-Ikone erstmals durchblicken, dass sie mit dem Gedanken spielt, irgendwann auf dem Tanzparkett zu stehen. "Ich habe jetzt endlich die Fitness und Ausdauer, wo es echt Bock macht", verriet sie kürzlich in einem Interview mit DWDL.de. Mit dieser Aussage weckt sie die Begeisterung ihrer Anhänger, die sich wünschen, "die Katze" bei den tänzerischen Herausforderungen der RTL-Show unter den strengen Augen der Jury – Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (60) und Jorge González – zu erleben.

In den letzten Monaten hat sich Daniela bemerkenswert verändert. Sie hat abgenommen, setzt vermehrt auf Sport und scheint entschlossener denn je, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Jedes Jahr erreichen sie wohl zuverlässig drei Anfragen: Sie könnte im Dschungelcamp hungern, bei "Let's Dance" tanzen und sich für den Playboy ausziehen. Daniela ordnet das augenzwinkernd wie folgt ein: "Ich habe die Auswahl zwischen Tieren, Tanzen und Ti**en." Der Reality-TV-Star, der jahrelang andere Formate bevorzugt hat, öffnet damit nun ein neues Kapitel. Ob sie tatsächlich Teil des Teilnehmerfeldes wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wird die mögliche Teilnahme von Seiten des Senders und der Fans mit großer Vorfreude verfolgt.

Daniela ist seit Jahren ein Garant für hohe Einschaltquoten und liebt es, ihre Fans hautnah an ihrem Leben teilhaben zu lassen. "Let's Dance" wäre für die Kult-Blondine eine neue Bühne, auf der sie erneut zeigen könnte, was in ihr steckt. Gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis (57) meistert sie bereits seit Anfang 2014 alle Herausforderungen – beruflich und privat. Die beiden gelten als echtes Dream-Team in der turbulenten TV-Branche. Töchterchen Sophia Cordalis (9) erblickte 2015 das Licht der Welt. Nun heißt es abwarten, ob Daniela tatsächlich den aufregenden Schritt wagt und dem Ruf des Tanzparketts folgt. Doch zunächst kehrt die Kultblondine ab dem 6. Juni mit brandneuen Folgen ihrer Dokusoap auf die TV-Bildschirme zurück.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury 2025

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia an Ostern 2025

