Im Hochzeitsfieber: Leyla Lahouar sucht nach ihrem Kleid

Im August dieses Jahres ist es so weit: Leyla Lahouar (29) und ihr Verlobter Mike Heiter (33) treten vor den Traualtar und feiern ihre große Traumhochzeit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch eines fehlt offenbar noch: Leylas Hochzeitskleid. Das will die Reality-TV-Bekanntheit jedoch schleunigst ändern. In einem Brautmodengeschäft in Berlin geht sie auf die Suche – und zeigt sich begeistert. "Ich bin hier gerade in einem kompletten Mädchentraum. Es ist so schön hier, am liebsten würde ich hier einziehen", schwärmt sie in ihrer Instagram-Story, während sie die glitzernden Roben filmt.

"Wir werden heute meine Hochzeitskleider zusammen designen", freut sich die 29-Jährige und verrät damit, dass sie auf der Suche nach gleich mehreren Outfits ist. "Hier ist wirklich alles so, so schön. Man sieht in allen Kleidern einfach aus wie ein Engel, wie eine Fee, wie eine Elfe", zeigt sich Leyla sichtlich begeistert von den glitzernden Designerstücken. Bei so viel Auswahl eine Entscheidung zu treffen, ist für die Frankfurterin wahrscheinlich alles andere als leicht. Doch sie hat tatkräftige Unterstützung mitgebracht. Influencerin Senna Gammour (45) und Leylas Mama stehen ihr zur Seite.

Es ist nicht das erste Mal, dass Leyla sich mit dem Thema ihres Brautkleids befasst. Schon im März besuchte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ein Brautmodengeschäft. "Ich bin richtig, richtig aufgeregt", gestand sie damals im Netz. Auch vor wenigen Monaten gefielen Leyla schon einige Kleider. "Es gibt schon ein oder zwei, die ich im Auge habe", betonte sie begeistert auf Instagram. Für welche Kleider sich Leyla letztendlich entschieden hat oder entscheiden wird, bleibt mit Spannung abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / missgammou Senna Gammour, Leyla Lahouar und ihre Mutter im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar probiert Hochzeitskleider an

Anzeige Anzeige