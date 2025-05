Christian Wolf schließt Treffen mit Oliver Pocher nicht aus

Der Schlagabtausch zwischen Christian Wolf und Oliver Pocher (47) nimmt noch immer kein Ende. Während sich der Comedian über den Fitnessfan und dessen Content lustig macht, schießt dieser unter anderem gegen die, laut ihm, gefloppten Shows von Amira Alys (32) Ex. Auf Instagram behauptet Christian nun, dass er dennoch nicht komplett abgeneigt sei, sich mit Olli zu treffen – auch wenn er den tieferen Sinn dahinter wohl nicht versteht. "Cool. Und über was soll ich mit dir reden? Von Ernährung hast du keine Ahnung", wettert er und ergänzt süffisant: "Sollen wir also ein bisschen schwafeln, damit du Tickets verkauft kriegst? Wenn es das ist: auch okay."

Damit aber nicht genug – Antonia Elenas Ex wirft dem Komiker ferner vor: "Es ist doch offensichtlich, dass es dir um Reichweite geht. Denn es ist ja egal, wie lange du das machst – die letzten Shows waren Quotenflops und Tourtermine wurden abgesagt wegen zu wenig verkaufter Tickets." Für ihn seien Olivers Worte ihm gegenüber ein "Schrei nach Aufmerksamkeit." Seinen ausführlichen Social-Media-Kommentar schließt Christian mit einem verlockenden Angebot ab: "Kannst dich bei mir melden, wenn du ein bisschen Muskeln aufbauen willst, um den negativen Effekten der Abnehmspritze entgegenzuwirken." Ob sarkastisch oder ernst gemeint, ist Interpretationssache – der Zweifachvater ist sich aber sicher: "Da kann ich helfen und da können wir dann auch drüber reden. Hast ja meine Handynummer, wenn's so weit ist."

Auf die langen Zeilen des YouTubers geht Olli vorerst nicht näher ein und kommentiert nur die freudigen Worte: "Für mich klingt das nach einer Zusage! Top!" Hintergrund des öffentlichen Streits zwischen ihm und der Netzbekanntheit sind mitunter unterschiedliche Sichtweisen, was den Umgang mit einem Neugeborenen betrifft. Oliver war unter anderem ein Dorn im Auge, dass Christian direkt nach der Geburt seiner Tochter Social-Media-Inhalte teilt und sein Baby für Werbezwecke missbraucht.

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seiner Tochter, Mai 2025

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Juli 2024

