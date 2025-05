"Horrortage": Sophie Imelmann musste in ein Krankenhaus

Hinter Sophie Imelmann (28) liegen schwere Tage. Die Influencerin meldete sich gestern aus dem Krankenhaus bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Bild von sich im Krankenbett und erklärte dazu: "So sah mein Abend gestern aus. Ihr glaubt mir nicht, was wieder alles passiert ist. [...] Horrortage! Jetzt kann es hoffentlich nur besser werden." Zudem deutete sie an, ihr Gesundheitszustand habe sich in den vergangenen Tagen rapide verschlechtert. "Mir ging es dann leider gesundheitlich immer schlechter, musste mich jetzt erstmal richtig auskurieren", berichtete sie.

So habe Sophie ihr gesundheitliches Wohlbefinden in den vergangenen Tagen wohl an letzte Stelle gestellt und dafür die Konsequenzen zu spüren bekommen. "Habe meinen Körper durch den ganzen Stress in den letzten Monaten auch einfach super vernachlässigt, damit ist jetzt Schluss", kündigte die Köln 50667-Bekanntheit auf Social Media ihren Fans an. Warum genau sie deshalb schließlich ins Krankenhaus musste, ließ Sophie allerdings offen. Für sie stehe nun erstmal in ihren eigenen vier Wänden ganz viel Erholung auf dem Programm.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Sophie Einblicke in ihre schwierige Gefühlslage gegeben. Nach einem Besuch beim Frauenarzt zeigte sie sich beispielsweise sichtlich mitgenommen. "Es macht mich einfach wütend, dass mich eigentlich total normale Dinge direkt triggern und ich heulen muss", berichtete sie damals. Der Arzttermin hatte offenbar bei ihr eine schwere innere Reaktion ausgelöst. Zudem habe ein früheres, einschneidendes Erlebnis, mit dem das Ganze in Verbindung stehe, zusätzlich belastet. Genauer klärte die Ex-Love Island VIP-Kandidatin dies aber nicht.

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Influencerin

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Dezember 2023

