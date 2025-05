Charlotte Würdig verrät: So hoch ist Calvins Body Count

Im Podcast "The Real Ex-Wives" gewährten Charlotte Würdig (46) und Georgina Stumpf in ihrer aktuellen Folge wieder einmal tiefe Einblicke in sehr persönliche Themen. Besonders pikant: Charlotte erzählt von einem Date mit Calvin Kleinen (33), bei dem schnell auch intime Themen angesprochen wurden. Sie verriet, dass er ihr seine Liste an bisherigen Sexualpartnerinnen offenlegte. "Über 160 Frauen hat er gehabt – ekelhaft dann", sagte sie und betonte, dass sie keineswegs die Nummer 161 werden wolle. Georgina zeigte sich vor allem erstaunt und fragte sich: "Wie schafft man das?"

Die beiden Frauen nahmen das Gespräch zum Anlass, ebenfalls über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Charlotte gab an, dass ihre eigene Anzahl deutlich bescheidener sei: Vier Männer seien es bisher gewesen. In diesem Zuge offenbarte die Moderatorin, dass ihre Kinder "völlig entrüstet" waren, als sie erfuhren, dass ihre Mutter noch andere Sexualpartner außer ihrem Vater hatte. Daraufhin kam auch Georgina ins Plaudern und verriet ihre eigene Anzahl an Sexualpartnern, die mit 22 weit unter Calvins liegt.

Charlotte und Georgina nutzen ihren Podcast, um humorvoll, aber auch ehrlich über ihr Leben zu sprechen. Die beiden Ex-Partnerinnen von Rapper Sido (44) verstehen sich blendend und wohnen sogar zusammen. Diese freundschaftliche Verbindung wird in ihrem Podcast immer wieder spürbar und bietet den Hörerinnen und Hörern einen spannenden Einblick in ihr Leben und ihre Erfahrungen, die sie ungeniert teilen.

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf und Charlotte Würdig im Mai 2025

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

