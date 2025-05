Hat Prinz Harrys Interview Versöhnung unmöglich gemacht?

Nach einem jüngsten Interview von Prinz Harry (40) mit BBC scheint eine Versöhnung mit seinem Vater König Charles III. (76) und seinem Bruder Prinz William (42) in weite Ferne gerückt zu sein. Der Herzog von Sussex kritisierte öffentlich die Entscheidung, seine königliche Sicherheitsunterstützung nach seinem Rückzug als Senior Royal zu beenden, und bezeichnete die Situation als Bedrohung für seine Familie. "Ich dachte, meine Familie würde mich schützen", sagte er und betonte, dass er unter den aktuellen Umständen keine sichere Rückkehr nach Großbritannien für sich, seine Frau Meghan (43) und die beiden Kinder Archie (6) und Lilibet (3) sehe.

Seit der gerichtlichen Niederlage im Mai 2025, bei der seine Klage auf Wiederherstellung des öffentlichen Schutzes abgewiesen wurde, häufen sich Prinz Harrys Frustrationen. Er behauptet, seine Familie habe versucht, Sicherheitsfragen als Druckmittel zu nutzen, als er sich aus der Monarchie zurückziehen wollte. Meghan, die sich zunehmend auf ihre Projekte in den USA konzentriert, scheint von einer Rückkehr nach Großbritannien nicht überzeugt zu sein. Gleichzeitig steht Harry weiterhin im Zentrum von Spannungen, unter anderem wegen seiner Äußerungen in seiner Netflix-Dokumentation und den Memoiren "Reserve".

Harrys Beziehung zu seiner Familie war bereits in der Vergangenheit Gegenstand von Spekulationen. Während eines Besuchs in London zeigte sich der Prinz alleine und etwas verloren, als er an mehreren Haustüren klingelte, um einen Freund zu treffen. Beobachter sahen dies als symbolischen Ausdruck seiner aktuellen Situation – auf der Suche nach Zugehörigkeit, aber ohne klaren Weg. Harry, der stets eine enge Bindung zu seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) betonte, scheint diesen Halt in seiner Familie zunehmend verloren zu haben. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Spannungen weiterentwickeln und ob es in Zukunft überhaupt noch Raum für Versöhnung gibt.

Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

Getty Images Prinz Harry im April 2025

