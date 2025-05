Emotionen pur: Alle Infos zur "Let's Dance"-Profi-Challenge

Es ist wieder so weit: Die Profi-Challenge von Let's Dance steht kurz bevor! Unter den teilnehmenden Tänzern kehren bekannte Gesichter auf das Parkett zurück, darunter die Publikumslieblinge Isabel Edvardsson (42) und Christian Polanc (47). Insgesamt treten neun Tanzpaare an, die laut RTL jeweils eine zugeloste Emotion in einer Solo-Kür darstellen müssen. So werden die beiden zum Thema Leidenschaft zu "Young & Beautiful" von Lana Del Rey (39) und "Canta per Me" von Yuriko Kaida tanzen. Christina Hänni (35) und Sergiu Maruster vertanzen Freiheit zu "Muddy Waters" von LP und "Spectrum" von Florence and the Machine, während Eifersucht von Mariia Maksina (27) und Evgeny Vinokurov (34) zu "Toxic" von 2WEI dargestellt wird. Das Thema Wut werden Ekaterina Leonova (38) und Valentin Lusin (38) zu "Echo Sax End" von Caleb Arredondo und "Libertango" von Astor Piazzolla auf die Tanzfläche bringen.

Die Fans dürfen sich neben diesen Auftritten auf Renata Lusin (37) und Alexandru Ionel (30) freuen, die zu "Charleston" von Franck Pourcel, "Smile" von Nat King Cole und "Manana/The Laughing Samba" von Bryan Smith das Tanzbein zum Motto Freude schwingen. Für Energie auf dem Parkett sorgen Patricija Ionel (30) und Mika Tatarkin mit ihrer Performance zu "I Put a Spell on You" von Garou, während Mut bei Katja Kalugina (32) und Vadim Garbuzov (38) zu "Circle of Life", "Can You Feel the Love Tonight", "He Lives in You" und "Battle For Pride Rock" aus "König der Löwen" im Fokus steht. Das Thema Liebe vertanzen Anastasia Maruster und Zsolt Sándor Cseke (37) zu "Bésame Mucho" und viel Ekstase erwartet die Zuschauer bei Kathrin Menzinger (36) und Christian Polanc zu "Lacrimosa" von Mozart und "Tanguera" von Sexteto Mayor.

Besonders spannend wird es in der zweiten und dritten Runde, in denen alle Paare zu einheitlichen Songs tanzen. In der zweiten Runde dürfen sich die Fans auf eine gemeinsame Performance zu "Bailar" von Deorro feat. Elvis Crespo freuen. Anschließend folgt ein Dance-Off der drei besten Paare mit einer Performance zu "Codigo de Barra" von Bajofondo und "Sweet Dreams" von Eurythmics. Die Entscheidung über den Sieg liegt dabei allein in den Händen der Zuschauer. Die Gewinner der Profi-Challenge erhalten nicht nur den glanzvollen Pokal, sondern auch die Gelegenheit, das Opening der kommenden Staffel zu choreografieren. Zudem erhalten sie einen entscheidenden Bonuspunkt im Ranking der nächsten Staffel, bei welcher der Nachfolger von dem diesjährigen Sieger Diego Pooth (21) gesucht wird.

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, Mai 2025

