Sieben Jahre verlobt: Robin Thicke hat April geheiratet

Gut Ding will Weile haben: Robin Thicke (48) und April Love Geary (30) haben nach einer siebenjährigen Verlobungszeit endlich den Bund fürs Leben geschlossen. Am gestrigen Freitag gaben sich der Sänger und das Model in einer romantischen Zeremonie das Jawort – die Feier fand in Cabo San Lucas, Mexiko, statt. An ihrem großen Tag strahlte April in einem traumhaften weißen Spitzenkleid. Robin trug einen eleganten schwarzen Smoking und wurde von ihrem gemeinsamen Sohn, dem zweijährigen Luca, begleitet, der auch als süßer Ringträger diente. Die emotionalen Momente teilte die Braut auf Instagram.

Robin und April feierten bereits 2018 ihre Verlobung, ehe der Musiker vor wenigen Wochen abermals vor seiner Partnerin auf die Knie ging. Den besonderen Moment hielt April ebenfalls auf Social Media fest. Der Sänger machte seinen zweiten Antrag an dem Ort, an dem sie vor zehn Jahren ihr Debüt als Pärchen feierten – vor dem Luxushotel Hôtel du Cap-Eden-Roc in Cannes. Zu dem besonderen Anlass strahlten die Turteltauben in weißen Looks. "Ich liebe dich so sehr", schwärmte April zu den schönen Aufnahmen des Heiratsantrags Nummer zwei.

Die beiden sind seit 2014 ein Paar und haben gemeinsam drei Kinder: Mia, Lola und Luca. Das Paar verbindet eine lange Geschichte, die bis zu ihrem ersten gemeinsamen Auftritt 2015 in Cannes zurückreicht. Während ihrer Beziehung schien ihre Liebe immer im Vordergrund zu stehen, was sie auch mit kleinen Gesten wie ihren berühmten Matching-Tattoos mehrfach bewiesen. Über seine Auserwählte schwärmte der "Blurred Lines"-Interpret vor einigen Jahren gegenüber People: "Sie ist die tollste Frau, die ein Mann sich jemals wünschen könnte."

Anzeige Anzeige

Instagram / aprillovegeary Robin Thicke kniet vor April Love Geary in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Robin Thicke und April Love Geary, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige