Na, wer lächelt denn da so süß wie ein Honigkuchenpferdchen? Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres sind GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31) und Influencerin Hanna Weig Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Delia. Seitdem verzaubert die kleine Maus das Paar mit ihrem sonnigen Gemüt. Jetzt postete der Schauspieler ein Bild, auf dem er mit seinem Töchterchen um die Wette strahlt.

Auf seinem Instagram-Account lässt der junge Papa seine Follower an einem zuckersüßen Schnappschuss teilhaben: Jörn kuschelt mit seiner Prinzessin, die herzzerreißend in die Kamera grinst. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Verlobten ihre Fans wissen ließen, dass die Kleine schon bewusst lächeln kann. Und anscheinend kriegen Jörn und seine Hanna jetzt gar nicht mehr genug davon, ihren Schatz zum Kichern zu bringen. "Drehvorbereitung mit meinem #lifecoach", schrieb der 31-Jährige unter das Bild und setzte die Hashtags "#teamwork" und "#daddyslittlegirl" dahinter.

Auf Hannas Youtube-Channel verrät die Brünette auch, wie schnell ihr süßer Spatz heranwächst und was der Wonneproppen neben dem vielen Strahlen noch so drauf hat: "Ja, das Nächste, was sie gelernt hat, ist, dass sie sich jetzt schon hochzieht." Außerdem fange sie bereits an, nach Sachen zu greifen.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigts Tochter Delia

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Delia Schlönvoigt in Berlin

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig und ihre Tochter Delia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de