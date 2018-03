Um ein erfolgreiches Fotomodell zu werden, reicht es schon längst nicht mehr aus, gut auszusehen und nett in die Kamera zu lächeln. Für die kommende Folge der ProSieben-Show Germany's next Topmodel mit dem Episodennamen "Boys Boys Boys" hat sich Modelmama Heidi Klum (44) deshalb wieder etwas besonderes für ihre Schützlinge einfallen lassen. Die Nerven der jungen Modelanwärterinnen werden nicht nur bei einem Nackt-Shooting mit blanken Male-Models, sondern auch in einer speziellen Location von Heidi auf eine harte Probe gestellt: Die Mädchen gehen in den Knast.

Sie sollen fluchen, sie sollen schreien, sie sollen weinen. Schon in den vergangenen Folgen flossen bei so mancher Beauty die Tränen: Erst stand das große Umstyling an, dann mussten sie sogar völlig nackt posieren. Auch in der siebten Folge der diesjährigen Staffel wird es emotional, denn die Kandidatinnen sollen sich im Gefängnis in einer Extremsituation behaupten: Nur durch hohe Maschendrahtzäune von den Insassen in orangefarbener Knastbekleidung getrennt, müssen die Girls vor deren Augen um den Topmodeltitel laufen. Während ihrer Präsentation dürfen sie sich vom Rütteln, Schreien und Kreischen der Knackis nicht beirren lassen. Anschließend wird die Jury um Thomas Hayo, Michael Michalsky (51) und Heidi dann entscheiden, welche Kandidatin überzeugt hat und welche wackelt.

Bereits 2013 wurde für eine Folge von GNTM in einer US-amerikanischen Strafanstalt gedreht. Damals sollten die angehenden Models eine Mordverdächtige darstellen – mit Hilfe prominenter Unterstützung: Prison Break-Star Peter Stormare (64) – verhörte die Mädchen. Welche Überraschungen das diesjährige Spektakel so alles birgt, ist am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen.

germanysnexttopmodel GNTM-Girls 2018 während Tanz-Performance

Christopher Polk / Getty Images Jurymitglied Heidi Klum bei den Auditions für die diesjährigen Ausgabe von "America's Got Talent"

Kevin Winter/Getty Images Peter Stormare, "Prison Break"-Star

