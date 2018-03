Sie ist sechsfache Mutter, achtfache Großmutter und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht – Kris Jenner (62) scheint absolut nicht genug vom familieninternen Babyboom zu bekommen. Erst kürzlich schenkte ihr Töchterchen Kim (37) per Leihmutter ein weiteres Enkelkind. Wenige Wochen später brachte auch Kylie (20) ihr erstes Baby zur Welt. Nun warten alle gespannt auf Khloes (33) ersten Nachwuchs. Kris scheint in Gedanken allerdings ganz woanders zu sein. Angeblich will auch sie noch einmal Mama werden und zur Kinderschar beitragen.

Wie ein Insider jetzt gegenüber der internationalen Closer verriet, soll Kris verzweifelt versuchen, ein weiteres Kind zu bekommen, seit ihre Tochter Kourtney (38) 2009 ihr erstes Enkelkind Mason (8) zur Welt gebracht hat: "So viele ihrer eigenen Kinder zu sehen, wie sie selbst Kinder bekommen, hat sie dazu gebracht, über ein weiteres eigenes nachzudenken." Schon in diesem Jahr wolle Kris mit ihrem On-Off-Lover Corey Gamble (37) alle Hebel in Bewegung setzen und eine eigene Familie gründen – und das nicht etwa auf natürlichem Weg.

Viel mehr hätten sich die zwei dazu entschieden, einen fünfjährigen Jungen aus einem Waisenhaus in Los Angeles zu adoptieren. Sollten die Gerüchte wahr sein, müsste sich der berühmte Kardashian-Clan nach den ganzen weiblichen Nachkommen auf einen kleinen Testosteronschub einstellen. Aktuell hänge es nur noch an den Papieren, so die Quelle. Schon in einem Monat könnte der kleine Fratz, in den sich das Paar auf den ersten Blick verliebt habe, in die berühmte Mansion einziehen.

Frazer Harrison / Getty Images Kris Jenner mit ihren Kindern Khloe, Kourtney, Kim und Kylie

Neilson Barnard / Getty Images Kris Jenner bei der LACMA Art + Film Gala 2017 in Los Angeles

Mike Coppola / Getty Images Kris Jenner und On-Off-Lover Corey Gamble bei der Met Gala 2016

