In den Kreisen der Kardashians scheint der Baby-Boom einfach kein Ende zu finden: Nachdem Kourtney (38) bereits mit drei Kindern gesegnet ist, wurde auch ihre mittlere Schwester Kim (37) vor wenigen Monaten mithilfe einer Leihmutter zum dritten Mal Mama. Kurven-Star Khloe (33) wird vermutlich in wenigen Wochen ihren ersten Nachwuchs zur Welt bringen – und auch Küken Kylie Jenner (20) vergrößerte den berühmten Clan im Februar dank Töchterchen Stormi Webster. Bei so vielen Windeln und Schnullern stellt sich nun jedoch die entscheidende Frage: Welche Kardashian-Jenner-Frau hat die süßeste, heißeste oder rundeste Schwangerkugel?

Mit gleich drei Babybäuchen dürfte Kourtney wohl die größte Zahl verschiedener Murmellooks haben: Die 38-Jährige durfte dank Mason (8), Penelope (5) und Reign (3) am häufigsten das Glück der freudigen Erwartung mit ihrem Verflossenen Scott Disick (34) genießen. Schwester Kim schien die Zeit mit Mega-Wölbung hingegen kein Vergnügen zu machen: Immer wieder beschwerte sich die Frau von Kanye West (40) über zusätzliche Pfunde und gesundheitliche Probleme – und zeigte sich entsprechend selten mit Nachwuchs-Bump.

Der wohl am meisten geklickte wachsende Spross dürfte das ungeborene Töchterchen von Khloe sein: Mit zahlreichen Bäuchleinfotos hielt die 33-Jährige ihre Schwangerschaft bisher im Netz fest – und steht damit im totalen Gegensatz zur jüngsten Neu-Mama der Family: Von Stormis Ex-Zuhause gibt es bisher nur wenige Aufnahmen. Was sagt ihr: Welche Schwester hatte den schönsten Babybauch? Stimmt in der Umfrage ab.

Larry Busacca/Getty Images Kim Kardashian bei einer "Givenchy"-Modenschau 2016

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian

Instagram / khloekardashian Kylie Jenner und Khloe Kardashian

