Mit seinem Alzheimer-Drama "Honig im Kopf" konnte er im Jahr 2014 mehr als sieben Millionen Besucher in die Kinos locken und sich damit den nationalen Mega-Erfolg sichern. Jetzt will er auch international durchstarten. Dass Til Schweiger (54) ein US-Remake seines Kassenschlagers plant, ist längst keine Überraschung mehr. Nur die Besetzung war bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Nachdem sich bereits Michael Douglas (73) öffentlich im Netz als einer der Hauptdarsteller geoutet hatte, stehen jetzt tatsächlich erste Teile des Hollywood-Casts fest – und der "Wall Street"-Star ist offenbar doch nicht dabei.

In Deutschland sorgte die Geschichte des dementen Amandus vor vier Jahren für durchtränkte Taschentücher – nicht zuletzt wegen der grandiosen Besetzung. Dieter Hallervorden (82) schlüpfte für den Film in die Rolle des an Alzheimer Erkrankten, der in einem Heim untergebracht werden soll, sich stattdessen aber mit seiner Enkeltochter (Emma Schweiger, 15) auf eine turbulente Reise ins Ungewisse begibt. Im US-Remake "Head Full Of Honey" wird laut Bild nicht wie ursprünglich angenommen Hollywood-Star Michael Douglas, sondern sein Kollege Nick Nolte (77) den Part des humorvollen Rentners übernehmen.

Amandus' Sohn Niko Rosenbach, der hierzulande von Til selbst verkörpert wurde, sei ab sofort Matt Dillons (54) neues Projekt. Schweiger wolle sich stattdessen voll und ganz auf die Regie konzentrieren. Auch "Notting Hill"-Star Emily Mortimer werde eine Rolle in dem Streifen übernehmen. Von wem Enkeltochter Tilda gespielt wird, ist aktuell noch nicht klar. Fakt ist aber: Die erste Klappe soll bereits in zwei Monaten fallen, die Dreharbeiten sind ab dem 10. Mai für Deutschland, Italien und Großbritannien angesetzt.

WENN Til Schweiger und Dieter Hallervorden auf der "Honig im Kopf Home Entertainment Party" in Berlin

Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Nick Nolte, Schauspieler

Anzeige

Neilson Barnard / Getty Images Matt Dillon bei den Gotham Awards 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de