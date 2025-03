Til Schweigers Millionenstreit mit Drehbuchautorin beendet

Til Schweiger (61) und seine Produktionsfirma Barefoot Films haben einen langjährigen Rechtsstreit um die Einnahmen seiner Kinoerfolge "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" hinter sich gebracht. Die Drehbuchautorin der beliebten Filme, Anika Decker, zog laut Berichten der Süddeutschen Zeitung am Dienstag ihre Berufung zurück, wodurch das ursprüngliche Urteil des Landgerichts aus dem September 2023 nun rechtskräftig ist. Laut diesem erhält Anika Nachzahlungen in Höhe von rund 180.000 Euro für die Zeit bis 2020 und geringe Beteiligungen an späteren Einnahmen. Ansprüche auf die Millionenerlöse der Kinovorführungen wurden jedoch als verjährt gewertet.

Der jahrelange Rechtsstreit drehte sich um die Forderung der Drehbuchautorin nach einer höheren Gewinnbeteiligung. Sie hatte ursprünglich mehr als zwei Millionen Euro von Barefoot Films und Warner Bros. verlangt und sich dabei auf den sogenannten "Fairnessparagraf" im Urheberrecht berufen. Dieser regelt Nachzahlungen für Urheber, wenn sich Einnahmen und ursprüngliche Honorierung stark unterscheiden – was bei beiden Filmen der Fall war, da beide als absolute Kassenschlager gelten. Da Anika die Klage aber "zu spät" einreichte, verpasste sie die Chance auf eine höhere Beteiligung.

Dass der Rechtsstreit nun ein Ende gefunden hat, kommt Til sicher gerade recht. Der Schauspieler soll laut Berichten von Bunte derzeit vor dem finanziellen Aus stehen. Die von ihm gegründete Barefoot Management Holding GmbH wird derzeit aufgelöst. Das noch vorhandene Vermögen wird also veräußert – hauptsächlich um die horrenden Schulden der Firma zu begleichen, die in der Unternehmensbilanz auf knapp 500.000 Euro notiert sind.

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Instagram / tilschweiger Til Schweiger im Februar 2022

