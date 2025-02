Nach Skandalen: Til Schweiger steht vor dem finanziellen Aus

Til Schweiger (61) sieht sich aktuell mit einem massiven Zusammenbruch seines geschäftlichen Imperiums konfrontiert. Die von ihm gegründete Barefoot Management Holding GmbH, die als Dach für seine geschäftlichen Unternehmungen diente, befindet sich in Liquidation. Die Vermögensgegenstände der Firma werden also verkauft, um ihre Schulden zu begleichen. Beteiligte Gläubiger wurden laut Berichten von Bunte bereits im Dezember vom Bundesministerium für Justiz aufgefordert, ihre Forderungen anzumelden. Dabei könnten horrende Summen auf den "Keinohrhasen"-Darsteller zukommen: In den Unternehmensbilanzen sind Schulden von knapp 500.000 Euro vermerkt.

Das Image des Regisseurs geriet bereits vor zwei Jahren ins Wanken. Damals enthüllte eine Reportage, dass der Filmemacher an seinen Sets Wutausbrüche gehabt haben und handgreiflich geworden sein soll. Außerdem sei er mehrfach alkoholisiert bei der Arbeit erschienen. Im Gespräch mit Stern reagierte er im Oktober 2023 auf die Vorwürfe und erklärte: "Ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Ich bin nicht perfekt. Es gibt Situationen, da flippe ich mal aus, da bin ich ungeduldig. Aber ich entschuldige mich auch dafür."

Nachdem sich der 61-Jährige in Deutschland mit Negativschlagzeilen herumschlagen musste, verbrachte er wieder vermehrt Zeit in den USA. Dort drehte Til gegen Ende des vergangenen Jahres einen Film an der Seite von Josh Duhamel (52) und Dylan Sprouse (32). Im Januar trat der Vater von Luna Schweiger (28) allerdings auch in Amerika in ein Fettnäpfchen. Während der verheerenden Waldbrände in Südkalifornien postete er ein Foto eines hübschen Sonnenuntergangs auf Instagram. Einige User fanden den Schnappschuss taktlos. "Ringsum Chaos, Zerstörung und Leid. Aber Monsieur genießt den Sonnenuntergang", hieß es in einem Kommentar.

Anzeige Anzeige

Instagram / tilschweiger Til Schweiger im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Til Schweiger und Luna Schweiger, Januar 2024

Anzeige Anzeige