Til Schweiger sucht auf Promi-Dating-App "nur Freundschaft"

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (61) wurde auf der Promi-Dating-Plattform Raya gesichtet – ein spezielles Netzwerk, bei dem ein Komitee aus bisherigen Mitgliedern über die Aufnahme neuer Nutzer entscheidet: Nur wer prominent genug ist oder den komplexen Anforderungen in anderer Weise entspricht, wird in den exklusiven Kreis aufgenommen. Dieses Auswahlverfahren hat Glückspilz Til offenbar gemeistert, suche laut seinem Profil aber nicht etwa die große Liebe, sondern nur "nach Freunden". Für seine sozialen Qualitäten wirbt der "Keinohrhasen"-Star auf der App laut Bild mit einem älteren Foto, das seinen durchtrainierten Oberkörper zeigt, während Drakes (38) Song "In My Feelings" für akustisch stimmungsvolle Untermalung sorgt.

Das Zulassungsverfahren der App hat bereits einige Nutzer an den Rand der Verzweiflung gebracht. Denn nicht nur das Komitee muss überzeugt werden: Auch das Einreichen eines gültigen Personalausweises sowie die Angabe eines Instagram-Profils sind für die Prüfung notwendig. So tummeln sich auf Raya vornehmlich Schauspieler, Influencer und andere Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche – für Til augenscheinlich eine passende Plattform, um zwischen seinen Terminen in Berlin nach neuen Kontakten Ausschau zu halten. Spannend ist dabei die Parallele zu seiner Tochter: Luna Schweiger (28) wurde ebenfalls bereits auf Dating-Plattformen gesichtet und war sogar kurzzeitig als potenzielle Bachelorette im Gespräch.

Tils Liebesleben gibt seinen Fans immer wieder Anlass für Spekulationen. Seit seiner Scheidung von Dana Schweiger (57) im Jahr 2005, mit der er vier Kinder hat, war Til mit verschiedenen Frauen liiert, darunter das Model Svenja Holtmann und die Lehrerin Sandra Biehl. Zuletzt wurde er laut Bild mit der Schauspielerin Franziska Machens sowie Nadine G. gesichtet, doch offiziell bleibt sein Beziehungsstatus unklar. Vielleicht ist die Suche nach Freundschaften also nicht nur ein Zeichen für seinen entspannten Umgang mit dem Single-Dasein, sondern auch ein Weg, nach turbulenten Jahren etwas Ruhe und Stabilität in sein soziales Umfeld zu bringen.

Getty Images Til Schweiger beim Zürich Film Festival

Getty Images Til Schweiger und Luna Schweiger, Januar 2024

