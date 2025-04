Til Schweiger sorgt für Verwunderung bei Uni-Talk in Rostock

Til Schweiger (61) sorgte am Montag für Irritationen, als er als Gast in der Rostocker Hochschule für Musik und Theater auftrat. Die Veranstaltung, für die Studenten 20 Euro Eintritt zahlten, sollte dem Publikum eigentlich Einblicke in Schweigers Erfolgsrezepte liefern. Doch statt hilfreicher Karrieretipps gab es laut den Berichten des NDR viel Unspezifisches von dem Produzenten, lautes Gähnen und Passagen über den angeblichen Neid der Deutschen. Mit dabei war der Regisseur und Professor Andreas Dresen, der dem Stargast mühsam Aussagen entlocken musste. Schweiger war für das Event extra aus Mallorca angereist und wurde mit viel Applaus empfangen, ließ aber echte Insider-Informationen über die Branche weitgehend vermissen.

Im Verlauf des Abends antwortete Schweiger auf viele Fragen ausweichend, sprach teils undeutlich und fragte sogar, ob im Saal geraucht werden dürfe. Statt konkreter Tipps gab er allgemeine Lebensweisheiten zum Besten, wie: "Sei nicht neidisch und gönn' den anderen Schauspielern ihren Erfolg. Weil dann kommt der Erfolg irgendwann zu dir." Aus seiner Anfangszeit in der Branche erzählte er noch Anekdoten, etwa über das Casting von "Manta, Manta" 1991: "Das war Horror. Da war so ein Riesenaufenthaltsraum, da waren die ganzen Möchtegern-Schauspieler drin und haben die ganze Zeit ihre Theaterübungen gemacht." Auch gegen seine Filmkritiker polterte er, alles sei "immer Scheiße" gewesen – beginnend mit "Knockin' on Heaven's Door".

Für Beobachter wirkt Til Schweiger seit einiger Zeit angeschlagen – nicht nur wegen solcher Auftritte. Über geschäftliche und persönliche Rückschläge des Schauspielers und Unternehmers wurde bereits in der Vergangenheit berichtet. Nach Bekanntwerden von Skandalen und Vorwürfen wegen unprofessionellen Verhaltens am Filmset, wie Wutausbrüchen oder häufigem Alkoholkonsum, hatte Til Schweiger im Interview mit dem Magazin Stern eingeräumt: "Ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Ich bin nicht perfekt." Zuletzt wurde außerdem öffentlich, dass seine Barefoot Management Holding GmbH sich in Liquidation befindet und der Filmschaffende mit erheblichen finanziellen Problemen kämpft.

Getty Images Til Schweiger, September 2022

Instagram / tilschweiger Til Schweiger im Februar 2022

