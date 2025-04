Überraschung: Luna Schweiger startet ihre eigene Datingshow

Luna Schweiger (28) hat aufregende Pläne verkündet: Nach dem geplatzten Deal mit RTL, durch den sie zur ersten "Promi-Bachelorette" Deutschlands hätte werden können, nimmt die Schauspielerin nun selbst die Zügel in die Hand. Mit einer eigens produzierten Datingshow will die Tochter von Til Schweiger (61) das Fernsehen erobern – und dabei möglicherweise ihren Traummann finden. "Im Herbst wollen wir anfangen zu drehen", erzählte Luna aufgeregt im Bild-Interview. Als Schauplatz der Show schwebt der 28-Jährigen das malerische Südafrika vor, wo unter anderem gemeinsame Safaris geplant sind. Noch ist unklar, welcher Sender oder Streamingdienst das Projekt ausstrahlen wird.

In ihrer neuen Show will Luna nicht nur die große Liebe finden, sondern auch mit traditionellen Dating-Erwartungen aufräumen. Mit dem Konzept möchte die Schauspielerin Frauen dazu inspirieren, höhere Ansprüche zu stellen, und Männern vermitteln, worauf es im Umgang mit Frauen ankommt. "Die Jungs werden ackern müssen! Denn ich will aus Jungs Männer machen!", teaserte sie an. Neben Humor und einem "guten Herz" kann ein Mann das Herz der Blondine erobern, wenn er seinen "Popo bewegt" und sie bei vielen Sachen unterstützt.

Doch warum platzte eigentlich der Bachelorette-Deal mit RTL, sodass Luna jetzt auf eigene Faust nach der großen Liebe sucht? Wie die Tochter des "Keinohrhasen"-Stars im Februar Bild verriet, lag das einzig und allein daran, dass die Produktionsfirma ein polizeiliches Führungszeugnis von ihr verlangte. Das wollte sie aber nicht liefern und erklärte: "Mein Führungszeugnis ist clean. Aber ich habe mich gefragt: 'Wieso?' Das meiste steht ja eh leider in der Presse."

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

Getty Images Til Schweiger und Luna Schweiger, Januar 2024

