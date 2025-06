Für seine Töchter: Til Schweiger bei "Schlag den Star" dabei

Til Schweiger (61) wird heute Abend in der Show Schlag den Star live in Köln zu sehen sein – allerdings nicht im Duell, sondern im Publikum. Seine Töchter Luna Schweiger (28) und Lilli Schweiger (26) treten nämlich gegen das Schwesternpaar Davina (22) und Shania Geiss (20) an. "Papa wird im Publikum sitzen, Mama auch! Papi hat mich ja auch beim letzten Mal schon unterstützt. Er hat gesagt: 'Ich werde natürlich wieder dabei sein!' Er ist ja auch so ehrgeizig", verrät Luna stolz gegenüber Bild. Nach einer längeren krankheitsbedingten Pause markiert dies Tils ersten großen Auftritt seit April 2024. Der Schauspieler reiste bereits am Freitag aus Mallorca an, um seine Töchter tatkräftig zu unterstützen.

Lilli und Luna reflektieren im Gespräch mit dem Newsportal auch über die Vor- und Nachteile ihres berühmten Nachnamens. Während Lilli betont, dass ein bekannter Nachname zwar Türen öffnen könne, man jedoch selbst für seinen Erfolg arbeiten müsse, sieht Luna darin sowohl Fluch als auch Segen. "Viele denken sich, dass die Töchter von Til Schweiger arrogant sein müssen und wollen nichts mit uns zu tun haben. Es gibt beide Seiten. Am Ende sind wir aber eigene Persönlichkeiten. Wir haben uns unsere Eltern ja nicht ausgesucht", erklärt sie. Dennoch seien beide stolz auf ihre Eltern und vor allem dankbar dafür, dass es ihnen gut gehe und die Familie gesund sei.

Bereits im Vorfeld galt das Duell zwischen den Schweiger-Schwestern und den Geiss-Schwestern als echtes Highlight der Show. Die Schwesternpaare waren nicht nur durch ihre berühmten Familien bekannt, sondern bringen auch unterschiedlichste Talente und Show-Erfahrungen mit. Während die Töchter von Til auf ihre Film- und Schauspielkarrieren verweisen konnten, punkteten Shania und Davina mit jahrelanger Reality-TV-Erfahrung und dem Glamour ihres Doku-Formats. Papa Robert Geiss (61) zeigte sich gegenüber Bild bereits optimistisch: "Davina und Shania sind ja noch jung. Die können alles schaffen im Leben."

Joyn / Steffen Z. Wolff Luna Schweiger, Lilli Schweiger, Davina Shakira Geiss und Shania Tyra Geiss bei "Schlag den Star"

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss mit seiner Familie

