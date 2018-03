Sie ist wieder in festen Händen – und einfach megahappy! Anfang des Monats überraschte Curvy-Model Angelina Kirsch (29) einfach alle und präsentierte sich bei einem Event erstmals mit ihrem neuen Freund Mario Dornbach. Wie glücklich die beiden sind, war dabei nicht zu übersehen: Die Turteltauben kamen aus dem Strahlen kaum noch heraus! Doch womit genau zog der charmante Bartträger die hübsche Blondine eigentlich in seinen Bann?

Promiflash hat bei der selbstbewussten Lady nachgefragt, woraufhin die Beauty gleich ins Schwärmen geriet und witzelte: "Also erst mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, er sieht megagut aus!" Neben den optischen Vorzügen entspricht der smarte Unternehmer aber auch den charakterlichen Ansprüchen der 29-Jährigen, wie sie beim Gloria-Kosmetikpreis total verliebt zugab: "Er ist jemand, der im Leben steht, der genau weiß, wo er hin will, was seine Ziele sind. Er hat ein Riesenego, was natürlich megawichtig ist, neben mir. Und ich hab' einfach superviel Spaß mit ihm."

Trotz der Schar von Schmetterlingen im Bauch wollen es die beiden langsam angehen lassen. Obwohl sie die Zeit miteinander sehr genießen würden, stünde eine gemeinsame Wohnung vorerst nicht zur Debatte. Weitere gemeinsame Auftritte hingegen schon, wie Angelina Promiflash verriet: "Wenn alles gut läuft, möchte ich natürlich auch, dass er mich öfter begleitet".

Christian Augustin/Getty Images Angelina Kirsch bei der "Mary Poppins"-Musical-Premiere in Hamburg

P.Hoffmann / WENN.com Mario Dornbach und Angelina Kirsch in Düsseldorf

Getty Images Angelina Kirsch, Curvy-Model

