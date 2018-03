Hat ausgerechnet SIE ein Problem mit nackten Männern? Seit Wochen sorgt Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip nicht nur mit ihren Modelqualitäten für Aufsehen: Besonders das vermeintlich abenteuerliche Sexleben der Österreicherin wird immer wieder zum Thema in der Show. Umso überraschender ist die Reaktion der Blondine auf das bevorstehende Shooting mit den hotten Male-Models: Zoe bricht in der kommenden Folge in Tränen aus!

Der Umgang mit den lebendigen, attraktiven und vor allem nackten "Accessoires" scheint der 18-Jährige offensichtlich Unbehagen zu bereiten. Bei der Blondine brechen urplötzlich sämtliche Dämme! Ob sie der Anblick der Prachtburschen so sehr verunsichert? Besonders gut scheint sie im Shooting nicht abzuschneiden. Völlig aufgelöst macht sich Zoe auf das Schlimmste gefasst und betont: "Ich finde mich eigentlich damit ab, dass ich nach dieser Woche nach Hause gehen werde."

Probleme mit den gestählten Männerkörpern hat aber nicht nur Zoe. Auch ihre Konkurrentin Sally (17) scheint mit der Herausforderung nicht zurechtzukommen. Die Staffel-Meckerliese lässt ihren Motzereien mal wieder freien Lauf und ringt selbst der geduldigen Toni (18) ein genervtes Statement ab: "Niemand zwingt dich hier zu sein, Sally. Du kannst jetzt sagen, dass du gehen willst!"

Instagram / zoe.topmodel.2018 Sally und Zoe, GNTM-Kandidatinnen 2018

Matthias Nareyek / Getty Images Thomas Hayo, Michael Michalsky und Heidi Klum

Instagram / saipzoe Zoe Saip

