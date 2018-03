Larissa Marolt (25) bricht es das Herz: Ihr Welpe Falco ist plötzlich verstorben! Der Jack Russel Terrier wohnte erst seit Anfang Februar bei dem Model, jetzt muss es sich schon wieder von dem Tierbaby verabschieden. Das tat die Österreicherin in einem rührenden Instagram-Clip, in dem sie versuchte, ihre Trauer in Worte zu fassen: "Unser Falco ist bei einem Unfall verstorben. Er war mein kleiner Engel, mein kleiner Held. Ich vermisse dich so unglaublich und du wirst für immer in unseren Herzen sein.” Hoffentlich hat Larissa nun jemanden an ihrer Seite, der sie trösten kann!



