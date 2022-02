Bei Unter uns geht es um Leben und Tod! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Larissa Marolt (29) versetzt in der Rolle der Fiona Jäger die Bewohner der Schillerallee in Angst und Schrecken. Die Tochter von Serienbösewicht Rolf (Stefan Franz, 55) verfolgt einen skrupellosen Racheplan und hält die Familie Weigel in einer verlassenen Burg fest. Für Fiona ist klar: Die verhasste Verwandtschaft ihres Vaters muss sterben.

Mit einer letzten, hoch spannenden Folge geht die "Unter uns"-Eventwoche am Freitagabend ins große Finale – und dabei wird noch einmal jede Menge Drama und Action im Vordergrund stehen. Kann ein flammendes Inferno, bei dem die Weigels den sicheren Tod finden würden, noch verhindert werden? Schauspieler Diego Carlos Seyfarth (37), der den Busfahrer David Junker – einen mutmaßlichen Komplizen von Fiona – spielt, verriet im Interview mit PicturePuzzleMedien, wie spannend es noch wird: "Die Arbeit und die Stunts mit Larissa haben mir sehr viel Spaß gemacht, sehr erfrischend und bereichernd. Auf das große Finale dürfen sich die Fans freuen!"

Auch Valea Scalabrino (31), deren Seriencharakter Sina ebenfalls auf der Abschussliste der rachsüchtigen Fiona steht, ist der Dreh in Erinnerung geblieben – sie kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer die Szenen zu sehen bekommen. "Larissa Marolt hat es mit ihrer Darstellung auf jeden Fall geschafft, das Rolf-Feeling aufleben zu lassen, obwohl er gar nicht da war. Es bleibt spannend bis zur letzten Sekunde", schwärmte sie. Von Fionas tödlichem Plan seien am Set alle gleichermaßen geschockt gewesen.

RTL / Stefan Behrens Die "Unter uns"-Darsteller in einer Szene der Eventwoche

RTL / Stefan Behrens Larissa Marolt und Diego Carlos Seyfarth als Fiona und David bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Diego Carlos Seyfarth und Valea Scalabrino als David und Sina bei "Unter uns"

