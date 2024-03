Was können Zuschauer von dem Musical "Die Passion" erwarten?

Die ersten Bilder der RTL-Liveshow Die Passion sehen vielversprechend aus. Sänger Ben Blümel spielt Jesus und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (32) mimt den Judas. Ein aktueller Clip der Proben gibt einen kleinen Einblick in das Abendprogramm. In düsterer Umgebung stehen sich Ben und Jimi gegenüber und singen ihre Version von Falcos (✝40) "Out Of The Dark". Der Jesus-Darsteller ist sich seiner großen Rolle bewusst und hat bereits etwas Muffensausen. "Es ist die größte Geschichte aller Zeiten. Das so ein bisschen auf den Schultern zu spüren, ist manchmal wild. Man hat schon Angst, viele Fehler zu machen", gab er gegenüber RTL offen zu.

Auch Reality-Sternchen Larissa Marolt (31) und Artist Rene Casselly (27) wirken als Jünger in dem Programm mit. Die beiden versprechen, dass die Darbietung wirklich gute Abendunterhaltung ist. "Ich habe selbst so viel davon gelernt und mitgenommen. Es lohnt sich, zu Hause einzuschalten", sagt Rene. Larissa schließt sich ihrem Kollegen an und setzt die Messlatte hoch. "Man kann auf jeden Fall was mitnehmen – sei es etwas zu den Themen Nächstenliebe oder Vergebung. Es wird auf jeden Fall etwas sein, dass man so noch nicht gesehen hat", kündigt sie an.

Im Trailer sieht man auch weitere bekannte Gesichter. GZSZ-Star Timur Ülker (34), Kultmoderator Mola Adebisi (51) und Let's Dance-Tänzer Zsolt Sándor Cseke (36) wirken in diesem Jahr auch an dem musikalischen Spektakel mit. Die erste und bisher einzige moderne Ostergeschichte feierte 2022 Premiere und sorgte damals für viele belustigte Kommentare. "Es ist vielleicht eine sehr umständliche Methode, aber besser hätte ich meiner Mutter den Begriff 'Cringe' wirklich nicht erklären können", lautete vor zwei Jahren das Urteil eines Twitter(heute X)-Nutzers. "Bitte kreuzigt mich nach diesem TV-Event gleich mit", urteilte ein weiterer. Trotz harscher Kritik war die Inszenierung damals ein Quotenhit und schien dementsprechend auch bei einigen Zuschauenden gut anzukommen.

RTL / Stefan Gregorowius Jimi Blue Ochsenknecht und Ben Blümel, März 2024

RTL / Stefan Gregorowius Der Cast von "Die Passion" 2024

