Sind Rolf und Fiona Jäger jetzt Geschichte? Bei Unter uns hatten die bösen Machenschaften des Serienbösewichts und seiner Tochter immer wieder für Aufregung gesorgt. Das Duo wurde in der Vergangenheit bereits für tot geglaubt – im vergangenen Jahr feierte Stefan Franz (55) aka Rolf aber dann noch einmal ein kurzzeitiges Comeback. Fiona, die zuletzt von Germany's next Topmodel-Beauty Larissa Marolt (29) dargestellt wurde, mischte mit ihrem fiesen Racheplan die Eventwoche dann auch mächtig auf. Doch ist die Rolf-Fiona-Ära jetzt endgültig vorbei?

Im großen Finale der actiongeladenen Eventwoche schien es, als wäre Fiona tot – erschossen von ihrem Komplizen und Bruder David Junker (Diego Carlos Seyfarth, 37), der die Schillerallee-Bewohner retten wollte. Ihrer Aussage nach ist auch Rolf mittlerweile gestorben. Bedeutet das also, dass die zwei nun im Serienuniversum nie wieder eine Rolle spielen werden? Die Fans sind deshalb ziemlich enttäuscht. "So geht die Ära Rolf zu Ende", schrieb jemand auf Instagram. Viele andere Zuschauer haben aber noch Hoffnung, dass die Blondine ihren Tod wieder einmal nur vorgetäuscht habe. "Ich hoffe, dass die Bestatter alles nur mitgespielt haben und Fiona doch noch am Leben ist", kommentierte beispielsweise ein weiterer User.

Dass Fiona schon nach wenigen Folgen wieder verschwunden sein soll, finden einige Fans zumindest ziemlich traurig. Sie hätten sich einen dauerhaften Auftritt der Figur gewünscht. Auf der Webseite change.org wurde sogar eine diesbezügliche Petition erstellt. "Echt schade, dass die Schreiber diese zwei tollen Figuren Rolf und Fiona nicht endlich wieder in den Hauptcast nehmen!", beschwerte sich ein Zuschauer zudem auf Social Media.

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Die "Unter uns"-Darsteller in einer Szene der Eventwoche

Anzeige

RTL/ Stefan Behrens Larissa Marolt als Fiona Jäger bei "Unter uns"

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Stefan Franz als Rolf Jäger bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de