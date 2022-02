Diese Dreharbeiten waren auch für die Unter uns-Stars etwas ganz Besonderes! Seit Wochen bahnt sich bereits ein großes Drama in der Vorabendserie an. Larissa Marolt (29) schlüpft als Gaststar in die Rolle der Fiona Jäger, die Tochter des Serienbösewichts Rolf (Stefan Franz, 55). Für ihre Racheaktion lockt sie die Bewohner der Schillerallee rund um Sina (Valea Scalabrino, 31) und Bambi (Benjamin Heinrich, 37) in einen Familienurlaub. Die Schauspieler verrieten kurz vor Beginn der Ausstrahlung, wie aufregend die Arbeit an den Szenen für sie gewesen ist.

Vor allem die neue Location – die Burg Hemmerich bei Brühl – sei bei den Darstellern gut angekommen. "Das ist etwas ganz anderes als im Studio. Die Atmosphäre überträgt sich viel direkter, zum Beispiel dieser typische Geruch eines unbewohnten Gebäudes, der Staub überall", erinnerte sich Timothy Boldt (31), der bei "Unter uns" den Ringo spielt, im Gespräch mit PicturePuzzleMedien zurück. Constantin Lücke (42) sind vor allem die actionreichen Szenen im Gedächtnis geblieben. "Für die Actionszenen mit Larissa hatten wir zwei Stunttrainer, das hat viel Spaß gemacht. Neues ausprobieren und coole Stunts: Find ich super!", schwärmte er.

Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Larissa war ebenfalls total begeistert. "Es war ein echt toller Dreh. Die Produktion hat sich für die Eventwoche etwas ganz Besonderes einfallen lassen und war auch bei der Auswahl der Drehorte sehr kreativ", erzählte sie. Das habe ihre Dreharbeiten bei "Unter uns" noch einmal doppelt so spannend gemacht.

