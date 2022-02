Dieses Team hat sich durchgekämpft! Catch! Die große Europameisterschaft im Fangen ging in eine neue Runde. In einem spannenden Wettkampf traten die sportlichen Teams rund um die Prominenten Wincent Weiss (29), Evelyn Burdecki (33), Larissa Marolt (29) und Lilly Becker (45) gegeneinander an – und schenkten sich nichts! Zum Schluss standen sich die Teams aus Deutschland und Österreich im Finale gegenüber. Wer konnte am Ende allen anderen entkommen und den Sieg mit nach Hause nehmen?

Die Teams von Lilly Becker und Evelyn Burdecki sind bereits im Vorfeld ausgeschieden. Nach dem obligatorischen Spiel "Obstacle Race" im Halbfinale war klar: Team Deutschland tritt gegen Team Österreich beim "Circle" an. Die Teams aus Polen und den Niederlanden konnten sich im Eins-gegen-Eins-Spiel nicht durchsetzen und fieberten beim Finale vom Spielfeldrand aus mit: Team Österreich rund um Larissa Marolt holte sich den verdienten Sieg! Die Titelverteidiger um Wincent Weiss konnte das Triple nicht perfekt machen und musste sich geschlagen geben.

Die Gewinner um Larissa Marolt platzen danach fast vor Stolz. Nächste Woche geht der Fangspaß in die nächste Runde – dann findet nämlich die Weltmeisterschaft im Fangen statt. Team Europa, das von Wincent während der Show zusammengestellt wurde, tritt dabei gegen die sportlichen Profis aus Amerika, Asien und Afrika an!

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Wincent Weiss' Team bei Catch!

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Evelyn Burdeckis Team bei Catch!

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Lilly Beckers Team bei Catch!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de