Dieses Shooting bereitet den Nachwuchsmodels Probleme! Heidi Klum (44) hat sich für ihre Mädchen bei Germany's next Topmodel für diese Woche wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Die Ladys müssen mit einem nackten Männermodel shooten und das gefällt einigen Kandidatinnen so gar nicht. Besonders Zoe Saip, die in den vergangenen Wochen vor allem mit ihrem vermeintlich abenteuerlichen Sexleben für Schlagzeilen sorgte, ging das Shooting total gegen den Strich – sie hatte so sehr damit zu kämpfen, dass sie sogar vor versammelter Mannschaft in Tränen ausbrach.

"Ich fühle mich mit so was einfach unwohl", gestand die 18-Jährige kurz vor ihrem Shooting im Interview. Dass Zoe diese Situation nicht geheuer war, merkte man ihr beim Posieren mit dem nackten Mann an. "Das ist nicht dein bestes Shooting. Zu wenige Ideen, du bist viel zu sehr mit deinen eigenen Gedanken beschäftigt", stellte Modelmama HeidI enttäuscht fest und die Wienerin konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten: "Das ist gerade mega zu viel, wenn einem tausend Gedanken durch den Kopf schwirren, da kommen mir die Tränen." Sie habe Angst davor, was die Leute vor den TV-Bildschirmen von ihr denken würden.

Die anderen Ladys können gar nicht nachvollziehen, warum sich gerade Zoe so angestellt hat. Gerüchte machten die Runde, dass das Model aus Team Michael nichts anbrennen ließe und sogar ein Sextagebuch führe. Ihr privates Umfeld erklärte gegenüber Promiflash kürzlich: "Jeder, der die Zoe kennt, kann mindestens einen Jungen aufzählen, mit dem sie Sex hatte. [...] In Baden ist sie für ihre wechselnden Sexpartner bekannt."

