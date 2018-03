Ihre Kids treten schon jetzt in ihre Fußstapfen! Seit der Geburt ihrer Zwillinge Luis und Carla vor neun Jahren hat Bettina Cramer (48) neben ihrem Beruf als Moderatorin außerdem noch einen der schönsten, aber auch härtesten Jobs der Welt: Mutter! Dass ihre Kinder dem Fernsehgesicht schon jetzt in einigen Dingen nacheifern, zeigte sich jetzt: Die Twins durften die Schleife zum neuen Ninjago-Lego-Tempel in Berlin zerschneiden! "Besonders unser Boy [...] ist einfach total glücklich, dass er das heute hier eröffnen durfte mit seiner Schwester zusammen", erklärte Bettina im exklusiven Promiflash-Interview.



