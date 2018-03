Alles für die Kids! Bis zum Osterfest ist es zwar noch eine Weile hin – die deutschen Promis kamen bei The Perfect Easter Table in Hamburg allerdings schon jetzt so richtig in Feiertagsstimmung. Promiflash traf Moderatorin Bettina Cramer (48), Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (35), Schauspielerin Janine Kunze (43) und Profiboxerin Susianna Kentikian (30) vor Ort beim Decken ihrer perfekten Ostertafel im Alstertal-Einkaufszentrum. Dabei tobten die vier Ladys sich allerdings nicht nur in Sachen Dekorieren so richtig aus, sondern unterstützen auch die Peter Ustinov Stiftung für bedürftige Kids. "Wenn die Tische gut gelungen sind, werden sie versteigert und die Stiftung bekommt dann Geld für Projekte mit Kindern", erklärt Bettina im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de