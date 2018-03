Sie verfolgt die Serie im TV! Bettina Cramer (48) ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Neben ihrer Laufbahn als Moderatorin arbeitete sie in ihren jüngeren Jahren auch als Model. So ist es auch keine allzu große Überraschung, dass sich die zweifache Mutter nun als Fan von Germany's next Topmodel outete. Jetzt verriet sie exklusiv, welche der Kandidatinnen ihrer Meinung nach die besten Chancen auf den Sieg hat!

Sie will sich nicht festlegen! "Dieses Jahr fällt es mir sehr schwer, eine Favoritin auszumachen. Aber ich behaupte einfach mal, dass Toni es weit schaffen wird", erzählte Bettina gegenüber Promiflash. Trotzdem sei es wirklich nicht einfach in diesem Jahr. In den vergangenen Staffeln habe sie mit ihrer Einschätzung der Nachwuchsmodels oft richtig gelegen. Es sei allerdings immer schwer zu sagen, wie sich die Mädchen im Laufe der Sendung entwickeln. Oft sei es so, dass sich bestimmte Teilnehmerinnen herauskristallisieren, erklärte Bettina.

Toni scheint bei den deutschen Promis hoch im Kurs zu stehen: Auch Rapper Cro (28) stattete Heidi Klum (44) und ihren Schützlingen vergangene Woche einen Besuch in L.A. ab. Im Anschluss an seinen Auftritt war er ebenfalls überzeugt, dass die schöne 18-Jährige gute Chancen auf den Titel habe.

AEDT / WENN.com Carla und Bettina Cramer bei der Berlin Fashion Week 2016

Instagram / toni.topmodel.2018 GNTM-Toni in Los Angeles

Sean Gallup/ Getty Images Cro beim "GQ Men Of The Year"-Award 2016

