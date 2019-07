Lisa Martineks (✝47) Kollegen sind zutiefst geschockt! Am vergangenen Freitag verstarb die beliebte Schauspielerin völlig unerwartet in Italien – im Familienurlaub mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli und den drei gemeinsamen Kindern im Alter von vier, sieben und acht Jahren. Beim Baden im Mittelmeer soll Lisa Schwierigkeiten bekommen haben und wenig später bewusstlos geworden sein – alle Wiederbelebungsversuche schlugen fehl. Dementsprechend erschüttert zeigt sich die deutsche Schauspielwelt auf der Fashion Week in Berlin über den plötzlichen Verlust ihrer Freundin und Kollegin!

Schauspielerin Tina Ruland (52) kann es im RTL-Interview einfach nicht glauben, dass ihre Kollegin nicht mehr da ist. "Man ist so fassungslos. Das Leben ist unberechenbar. Alle Liebe, die man senden kann, an ihren Mann und ihre drei Kinder. Das ist eine Tragödie", fasst die 52-Jährige zusammen. Auch ihre Kollegin Claudia Wenzel (59) ist fassungslos. "Ich bin traurig. Ich hoffe, die Kinder können das irgendwie verkraften", offenbart die 59-Jährige sichtlich ergriffen.

Moderatorin Bettina Cramer (49) versucht ebenfalls, die richtigen Worte für Lisas viel zu frühen Tod zu finden. "Es berührt mich, weil sie eine von den guten deutschen Schauspielerinnen war. Ich habe sie unheimlich gemocht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen", offenbart die Journalistin.

