Stöbert Sarah Harrison (26) schon beim Brautmodenausstatter? Das letzte Jahr hätte für die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihren Schatz Dominic (26) nicht schöner laufen können: Das Powercouple gab sich im November standesamtlich das Jawort und wurde nur wenige Wochen später Eltern der kleinen Mia Rose. Für das kommende Jahr planen Domi und seine Herzdame eine zweite große Hochzeitssause: Hat Sarah dafür schon ihr Traumdress gefunden?

"Eine Anprobe hatte ich noch nicht, was Brautkleider angeht. Aber ich habe auch schon so gewisse Vorstellungen", verriet Sarah im Promiflash-Interview im Luxus- & Wellnesshotel madlein in Ischgl. Die Neu-Mama wolle sich auch erst richtig auf die Suche begeben, wenn sie zufrieden mit ihrem After-Baby-Body sei: "Jetzt ist es erst 13 Wochen her, seit Mia auf die Welt gekommen ist und ich habe noch lange nicht die Figur, mit der ich dann letztendlich heiraten möchte." Aber die Influencerin geht die Sache entspannt an: Sie habe ja noch jede Menge Zeit bis zur Feier.

Druck lässt sich Sarah beim Abnehmen der Schwanger-Pfündchen nicht machen, wie sie gegenüber Promiflash klarstellte. "Es muss jetzt nicht von heute auf morgen wieder perfekt sein, sondern ich gebe mir schon noch ein paar Monate Zeit. Trotzdem trainiere ich fleißig, achte auf meine Ernährung und hab immer noch fünf Kilo Babyspeck drauf", erzählte die 26-Jährige.

tetty.net Dominic und Sarah Harrison an ihrem Hochzeitstag

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Instagram / sarahnowak Sarah Harrison sechs Wochen nach der Geburt im Fitnessstudio

