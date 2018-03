Sarah (26) und Dominic Harrison (26) total gerührt! Am 11. November hat die Ex-Bachelor-Kandidatin ihrem Liebsten im Standesamt im bayerischen Günzburg das Jawort gegeben. Am großen Tag der Trauung hielten sich die Turteltauben mit privaten Bildern noch zurück. Denn wie es sich für Webstars gehört, dachten sie an die perfekte Inszenierung und engagierten eine Fotografin. Das Management des Paares hat jetzt auch gegenüber Promiflash erste private Hochzeits-Details verraten. "Der Tag startete sehr früh und war geprägt von Nervosität und Anspannung, da Sarah auch immer in Gedanken bei der Kleinen war. [...] Die Zeremonie war sehr emotional. [...] Viele Tränen flossen im engsten Familien- und Freundeskreis, 50 Leute waren anwesend."



