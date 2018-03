Sie haben allerlei Unterstützung aus den eigenen Reihen. Für die diesjährigen Kandidaten der beliebten Tanzshow Let's Dance geht es heute Abend wieder um die Wurst. Jessica Paszka (27), Judith Williams (45) und Co. – sie alle wollen das Ticket in die nächste Runde. Unterstützung bekommen die tanzwütigen Promis aber nicht nur von ihren Tanzpartnern und Fans, sondern auch zahlreichen Kollegen. Promiflash erspähte im TV-Studio in Köln zahlreiche Stars der deutschen Medienbranche!

Wie schon in der großen Kennenlernshow kann sich Jimi Blue Ochsenknecht (26) über die Anwesenheit seiner Mama Natascha (53) freuen. Die wird ihrem Spross sicherlich beide Daumen für eine erfolgreiche Performance drücken. Die Ex-Dschungelkandidatin ist aber nicht die einzige Prominente, die die Stars anfeuert: Pietro Lombardi (25) ist ebenfalls vor Ort und genießt die Show an der Seite von Buddy Kay One (33). Mit Angelina Kirsch (29) verfolgt auch eine ehemalige Kandidatin die Show aus Zuschauerperspektive. Doch ob sie dem Geschehen auf dem Parkett auch konzentriert folgen kann? Ihr neuer Freund Mario Dornbach begleitet die Curvy-Beauty nämlich und wird den Blick der Blondine sicherlich das eine oder andere Mal von der Tanzfläche abwenden können...

Verliebt ist eigentlich auch Bachelor-Siegerin Kristina Yantsen. Auch die geheimnisvolle Tänzerin, die sich im großen Finale gegen ihre Konkurrentin Svenja von Wrese durchsetzen konnte ist da. Sie ist einer Einladung ins Kölner Coloneum gefolgt – von ihrem Rosenkavalier Daniel Völz (33) ist allerdings weit und breit nichts zu sehen.

AEDT/WENN.com Jimi Blue, Cheyenne Savannah, Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

P.Hoffmann / WENN.com Mario Dornbach und Angelina Kirsch beim Deutschen Kosmetikpreis "Gloria"

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, "Der Bachelor"-Kandidatin 2018

