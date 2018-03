Kann sie an ihren Erfolg der letzten Woche anknüpfen? Heute Abend geht es für die verbliebenen 13 Let's Dance-Kandidaten wieder um alles oder nichts. Doch für wen wird sich das schweißtreibende Training der vergangenen paar Tage auszahlen? Und wer muss seine Tanzschuhe nach so kurzer Zeit gezwungenermaßen schon wieder an den Nagel hängen? TV-Unternehmerin Judith Williams (45) jedenfalls scheint gute Chancen auf einen punktereichen Abend zu haben: Die Promiflash-Leser sehen die leidenschaftliche Tänzerin vorne!

In einer Umfrage gaben 22,3 Prozent (Stand 23.3., 18:02 Uhr) an, der gebürtigen US-Amerikanerin die Daumen zu drücken. Mit 851 Stimmen führt sie damit die Rangliste an, dicht gefolgt von Ex-Rosenlady Jessica Paszka (27). Sie ist mit 820 Votes aktuell für 21,5 Prozent der Promiflash-Leser die Favoritin auf den Titel "Dancing Star 2018".

Weit abgeschlagen von den beiden TV-Beautys sind Netz-Star Heiko Lochmann (18) und TV-Koch Chakall. Mit jeweils nur 25 Stimmen und damit nur 0,7 Prozent stehen sie in der Gunst der Promiflash-Leser ganz unten. Ob es sich am Ende zwischen den beiden entscheidet, liegt aber nicht an der Jury um Motsi Mabuse (36), Jorge Gonzalez (50) und Joachim Llambi (53), sondern auch an den Anrufen der Show-Zuschauer.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Lukas Schulze/GettyImages Chakall und Marta Arndt

Andreas Rentz/GettyImages Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann

