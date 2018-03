Unglaubliche Neuigkeiten im Fall von Prince (✝57)! Vor knapp zwei Jahren ist die Musiklegende völlig überraschend in seinem Anwesen Paisley Park verstorben. Dem Autopsiebericht nach habe eine Überdosis Schmerzmittel dazu geführt, dass das Herz des "Purple Rain"-Sängers aufgehört hatte zu schlagen. Doch nun könnte der Fall noch einmal eine unerwartete Wendung nehmen. Die Geschwister von Prince sollen mit ihren Anwälten erneut alle Dokumente durchgegangen sein: Sie wollen einen Rechtsstreit gegen einen möglichen Verantwortlichen vorantreiben!

Im Todesfall des Ausnahmetalents könnte tatsächlich noch jemand zur Verantwortung gezogen werden. Wie Billboard berichtete, ließ Staatsanwalt Mark Metz in einem Statement verlauten, dass das Verfahren um Princes Ableben fortgeführt werden soll. Vor Abschluss der Untersuchungen sollen allerdings keinerlei Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Grund für die jüngsten Ermittlungen seien die Geschwister des Musikers: Sie wollen durch die erneute Überprüfung der Autopsieergebnisse einen Verantwortlichen finden und nach Möglichkeit verklagen. Unter Umständen könnte schon "in naher Zukunft" eine Anklage erhoben werden, erklärte Metz weiter.

Ob es tatsächlich dazu kommen wird, ist nicht sicher. Nächste Woche soll es erst einmal eine erneute Anhörung geben. Ob die Bemühungen von Princes Verwandtschaft Früchte tragen wird, bleibt daher noch unklar.

Stephen Lovekin/Getty Images Prince bei einer Pressekonferenz im Apollo Theater in New York City

Theo Wargo/Getty Images Prince beim Super Bowl 2007

Pascal Le Segretain/Getty Images Sänger Price bei der Fashion Week in Paris 2010

