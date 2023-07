Was hielt Prince von Sinéad O'Connors berühmtem Coversong?

Was hielt der Urheber davon? Vor wenigen Stunden ist bekannt geworden, dass Sinéad O'Connor (56) verstorben ist. Die Sängerin feierte in den 1990er-Jahren ihren größten Erfolg mit dem Megahit "Nothing Compares 2 U", der vier Wochen lang den ersten Platz der Billboard-Charts toppte. Dieser Song ist jedoch ein Cover von Prince (✝57). Doch was hielt der Sänger eigentlich davon, dass Sinéad mit seinem Song berühmt wurde?

Prince selbst hat sich vor seinem Tod im Jahr 2016 nicht dazu geäußert – doch Sinéad hatte in ihrem Leben mehrmals betont, dass sie und der "Purple Rain"-Interpret kein gutes Verhältnis gepflegt haben. "Habe ich Prince jemals getroffen? Ja, und wir haben uns nicht gemocht. Überhaupt nicht", hatte die Irin im Interview mit Uncut Magazine im Jahr 2013 berichtet. "Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber wir verabscheuen uns gegenseitig", hatte Sinéad außerdem hinzugefügt.

Im Interview mit The New York Times führte die Musikerin das einige Jahre später weiter aus und behauptete, dass Prince ihr gegenüber sogar einmal gewalttätig geworden sein soll. "Man muss verrückt sein, um Musiker zu sein, aber es gibt einen Unterschied zwischen verrückt sein und gewalttätig gegenüber Frauen zu sein", erklärte Sinéad und stellte klar: "Meines Erachtens ist es mein Song."

Getty Images Sinead O'Connor, Musikerin

Getty Images Prince, Musiklegende

Getty Images Sinéad O'Connor, Sängerin

