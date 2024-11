Hannah Simone enthüllt: Prince war in sie verliebt

Die Schauspielerin Hannah Simone, bekannt durch ihre Rolle als Cece in der Serie "New Girl", hat kürzlich enthüllt, dass der verstorbene Musiker Prince (✝57) während der Dreharbeiten ein Auge auf sie geworfen habe. In ihrem Podcast "The Mess Around" mit Lamorne Morris sprach sie darüber, dass die Popikone sogar einen Gastauftritt in der Serie angestrebt habe, nur um sie persönlich zu treffen. Obwohl sie kein romantisches Interesse an ihm gehabt habe, habe der legendäre Musiker nichts unversucht gelassen, um Zeit mit ihr zu verbringen.

"Er versuchte sehr lange, einen Weg zu finden, um mit mir im selben Raum zu sein", berichtete sie in ihrem Podcast. Während der Dreharbeiten zu der speziellen Episode, die nach dem Super Bowl im Jahr 2014 ausgestrahlt wurde, habe Prince außerdem darauf bestanden, mit ihr eine Ping-Pong-Szene zu drehen, die eigentlich nicht vorgesehen war. "Es war fünf Uhr morgens, und sie mussten extra eine Szene schreiben, damit Prince seinen Willen bekam", erinnerte sie sich.

Obwohl Hannah seine romantischen Annäherungen ablehnte, entwickelte sich zwischen den beiden eine ungewöhnliche Freundschaft. In einem Instagram-Post aus dem Jahr 2020 schrieb sie über ihre besondere Verbindung: "Es wurde der Beginn einer der einzigartigsten und schönsten Freundschaften, die ich je hatte."

Anzeige Anzeige

Getty Images "News Girl"-Cast 2018 während einer Pressetour in Pasadena

Anzeige Anzeige

FREDERIC J. BROWN / Getty Images Zooey Deschanel und Hannah Simone

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige