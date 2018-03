Es ist das erste Liebes-Aus ihres bisherigen Lebens: Trotzdem wirkt Sophia Thiel (23) beeindruckend stark und emotional gefestigt! Doch selbst eine supertrainierte Power-Frau wie Sophia hat ihre sentimentalen und gedankenverlorenen Momente. "Ich bin dann so eine, die dann immer so ein bisschen Trübsal bläst", verriet die 23-Jährige im Promiflash-Interview. Nach der frischen Trennung von Freund und Geschäftspartner Charlie schwelgt die Fitness-Bloggerin noch immer gerne in Erinnerungen – ihren Blick hat sie aber schon wieder in die Zukunft gerichtet.



